Помогите ) кто из ученых предложил в 1802 срок биология???
Биология
Помогите ) кто из ученых предложил в 1802 срок биология???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Термин «Биология» предложен в 1802 независимо друг от друга двумя учёными — французом Ж. Ламарком и немцем Г. Р. Тревиранусом. Но обычно это приписывают все-таки Ламарку )
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