Какая страна в 1 мировую впервые применила парашют
История
Какая страна в 1 мировую впервые применила парашют
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прочитала, что впервые в мире парашютисты в боевых действиях применялись в СССР, во время операций против басмачей в Средней Азии
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