Пiсля того, як витратили d кг борона, його залишилось у 5 разiв
Математика
Пiсля того, як витратили d кг борона, його залишилось у 5 разiв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если у 5 разiв бiльше, значит d×5 а если у 5 разiв меньше, значит d:5
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