Длина классной комнаты равна 8 м а ширина - 7 м Сколько метров линолеума шириной 2 м ??адо купить чтобы застелить пол класса?
Математика
Длина классной комнаты равна 8 м а ширина - 7 м Сколько метров линолеума шириной 2 м ??адо купить чтобы застелить пол класса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*8=56м² Пл. класса 56:2=23 м²- половина класса. 23:2=11,5 м.
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