Длина классной комнаты равна 8 м а ширина - 7 м Сколько метров линолеума шириной 2 м ??адо купить чтобы застелить пол класса?

Математика

Длина классной комнаты равна 8 м а ширина - 7 м Сколько метров линолеума шириной 2 м ??адо купить чтобы застелить пол класса?

Автор: Гость