Помогите срочно номер 114 под 3 4 5 6

Математика
Помогите срочно номер 114 под 3 4 5 6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 уравнение;следующие решить легко
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