Гош будущего40 БАЛЛОВlt;br /gt;Для положительных a и b выплняется равенство a+b=a²+b²=a³+b³. Докажите что a=b=1.

Математика
Гош будущего40 БАЛЛОВlt;br /gt;Для положительных a и b выплняется равенство a+b=a²+b²=a³+b³. Докажите что a=b=1.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=b=1, потомучто только 1 и 0 в степени не меняются, а поскольку a и b положительные то они равняются единице 
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