Почему Священное писание буддистов в переводе на русский язык называется : 《Три корзины мудрости》?
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Почему Священное писание буддистов в переводе на русский язык называется : 《Три корзины мудрости》?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта книга писалась очень долго около 600 лет. Писалась она на пальмовых листьях, которые потом были помещены в 3 особые корзины. Так появилось буддийское священное писание Типитака, т.е. 3 корзины мудрости Отметь как лучший пожалуйста
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