В равнобедренном треугольнике основание составлять ноль целых четыре десятых бо??овой стороны найдите стороны треугольника если бы периметр равен 30 см

Алгебра

В равнобедренном треугольнике основание составлять ноль целых четыре десятых бо??овой стороны найдите стороны треугольника если бы периметр равен 30 см

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