В равнобедренном треугольнике основание составлять ноль целых четыре десятых бо??овой стороны найдите стороны треугольника если бы периметр равен 30 см

Алгебра
В равнобедренном треугольнике основание составлять ноль целых четыре десятых бо??овой стороны найдите стороны треугольника если бы периметр равен 30 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боковые стороны возьмем за х а основание за 0,4х. p=x+x+0.4x х+х+0,4х=30 2.4х=30 х=12.5
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