Градусные меры смежных углов относятся как 2:3. Вычислите эти углы
Геометрия
Градусные меры смежных углов относятся как 2:3. Вычислите эти углы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма смежных углов равна 180 градусам.Тогда 1 угол это 2х, а 2 угол 3х. 2х + 3х = 180 5х=180 х = 36 1 угол = х*2 = 36*2 = 72 2 угол =х*3 = 36* 3 = 108
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