Графические обьекты каких видов можно нарисовать в Paint

Информатика
Графические обьекты каких видов можно нарисовать в Paint
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Овал,круг,квадрат,прямоугольник,треугольник и.т.д
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