Графики движения двух тел представлены на рисунке. Напешите уравнения движения x=x(t) этих тел. Определите место и время их встречи графически и аналетически( с помошью уравнений движения)

Физика

Графики движения двух тел представлены на рисунке. Напешите уравнения движения x=x(t) этих тел. Определите место и время их встречи графически и аналетически( с помошью уравнений движения)

Автор: Гость