Графики движения двух тел представлены на рисунке. Напешите уравнения движения x=x(t) этих тел. Определите место и время их встречи графически и аналетически( с помошью уравнений движения)
Физика
Графики движения двух тел представлены на рисунке. Напешите уравнения движения x=x(t) этих тел. Определите место и время их встречи графически и аналетически( с помошью уравнений движения)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1: x(t) = 2t 2: x(t) = 4 Место и время встречи: х = 4, t = 2 2t = 4 => t = 2 x(2) = 2×2 = 4
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