В чем сход­ство между ре­ли­ги­оз­ны­ми ве­ро­ва­ни­я­ми древ­них егип­тян и пе??­во­быт­ных людей? Какие жи­вот­ные по­чи­та­лись в Древ­нем Егип­те? Какие яв­ле­ния при­ро­ды нашли от­ра­же­ния в ре­ли­ги­оз­ных мифах древ­ни...

История
В чем сход­ство между ре­ли­ги­оз­ны­ми ве­ро­ва­ни­я­ми древ­них егип­тян и пе??­во­быт­ных людей? Какие жи­вот­ные по­чи­та­лись в Древ­нем Егип­те? Какие яв­ле­ния при­ро­ды нашли от­ра­же­ния в ре­ли­ги­оз­ных мифах древ­них егип­тян? Какие ис­пы­та­ния про­хо­ди­ли души умер­ших перед тем, как по­пасть в цар­ство мерт­вых?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Ну, во - первых, у обоих было огромное количество богов (Бог солнца, земли, неба и т.п.). Во - вторых, и те, и те приносили жертву своим богам. В - третьих, были жрецы. 2) Кошки. 3) Восход - закат солнца, гроза, засуха и т.п 4) Загробный суд Осириса. У весов становились:  Анубис с головой шакала и  Хор с головой ястреба; на одну чашу весов клали испытуемое сердце, на другую — страусово перо правды. Бог  Тот записывал результат и приговор. Если произносилось осуждение, душа шла на временные мучения в отделение осуждаемых; если приговор был в пользу души, она получала перо правды; богини  Аментет и  Нут обмывали её водой жизни, и, укреплённая, она проходила среди подземных чудовищ в поля бога солнца  Ра. Там она наслаждалась, срывая цветы, пожиная колосья, прогуливаясь в тенистых аллеях и купаясь в свежих волнах.
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