Гость: Гость:

1) Ну, во - первых, у обоих было огромное количество богов (Бог солнца, земли, неба и т.п.). Во - вторых, и те, и те приносили жертву своим богам. В - третьих, были жрецы. 2) Кошки. 3) Восход - закат солнца, гроза, засуха и т.п 4) Загробный суд Осириса. У весов становились: Анубис с головой шакала и Хор с головой ястреба; на одну чашу весов клали испытуемое сердце, на другую — страусово перо правды. Бог Тот записывал результат и приговор. Если произносилось осуждение, душа шла на временные мучения в отделение осуждаемых; если приговор был в пользу души, она получала перо правды; богини Аментет и Нут обмывали её водой жизни, и, укреплённая, она проходила среди подземных чудовищ в поля бога солнца Ра. Там она наслаждалась, срывая цветы, пожиная колосья, прогуливаясь в тенистых аллеях и купаясь в свежих волнах.