В чем сходство между религиозными верованиями древних египтян и пе??вобытных людей? Какие животные почитались в Древнем Египте? Какие явления природы нашли отражения в религиозных мифах древни...
История
В чем сходство между религиозными верованиями древних египтян и пе??вобытных людей? Какие животные почитались в Древнем Египте? Какие явления природы нашли отражения в религиозных мифах древних египтян? Какие испытания проходили души умерших перед тем, как попасть в царство мертвых?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Ну, во - первых, у обоих было огромное количество богов (Бог солнца, земли, неба и т.п.). Во - вторых, и те, и те приносили жертву своим богам. В - третьих, были жрецы. 2) Кошки. 3) Восход - закат солнца, гроза, засуха и т.п 4) Загробный суд Осириса. У весов становились: Анубис с головой шакала и Хор с головой ястреба; на одну чашу весов клали испытуемое сердце, на другую — страусово перо правды. Бог Тот записывал результат и приговор. Если произносилось осуждение, душа шла на временные мучения в отделение осуждаемых; если приговор был в пользу души, она получала перо правды; богини Аментет и Нут обмывали её водой жизни, и, укреплённая, она проходила среди подземных чудовищ в поля бога солнца Ра. Там она наслаждалась, срывая цветы, пожиная колосья, прогуливаясь в тенистых аллеях и купаясь в свежих волнах.
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