Признаками политической партии являются 1 пассивное участие в борьбе за власть 2 партийный устав 3политическая программа 4разветвленная сеть первичных местных организаций

Обществознание
Признаками политической партии являются 1 пассивное участие в борьбе за власть 2 партийный устав 3политическая программа 4разветвленная сеть первичных местных организаций
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Гость:
3. Политическая программа 
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