Граненый стакан (Написать граненый с приставкой)
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Граненый стакан (Написать граненый с приставкой)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огранённый , вообще т9 хорошо помогает
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