Помогите решить!! 1. В треугольнике ABC, угол C=90 градусов, катеты 3 и 4, CH - высота, в тр??угольнике ACH и BCH вписаны окружности, которые касаются CH в точке K и L. Найти KL. 2.Найти площадь треугольника ABC, ЕСЛИ AB=6, A...

Геометрия
Помогите решить!! 1. В треугольнике ABC, угол C=90 градусов, катеты 3 и 4, CH - высота, в тр??угольнике ACH и BCH вписаны окружности, которые касаются CH в точке K и L. Найти KL. 2.Найти площадь треугольника ABC, ЕСЛИ AB=6, AC=8, AM(медиана)=5.
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Гость:
2. задание S(площадь) =20 вроде
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