Помогите решить!! 1. В треугольнике ABC, угол C=90 градусов, катеты 3 и 4, CH - высота, в тр??угольнике ACH и BCH вписаны окружности, которые касаются CH в точке K и L. Найти KL. 2.Найти площадь треугольника ABC, ЕСЛИ AB=6, A...

Геометрия

Помогите решить!! 1. В треугольнике ABC, угол C=90 градусов, катеты 3 и 4, CH - высота, в тр??угольнике ACH и BCH вписаны окружности, которые касаются CH в точке K и L. Найти KL. 2.Найти площадь треугольника ABC, ЕСЛИ AB=6, AC=8, AM(медиана)=5.

Автор: Гость