Гражданин Медунов подал в суд заявление на развод со своей женой, которая находил??сь на 7 месяце беременности, мотивировав свои намерения тем, что он фактически живет с другой женщиной и к тому же сомневается, что он является ...

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В соответствии со ст. 17 Семейного кодекса РФ, муж не может развестись, если жена беременна и не дает на расторжение брака своего согласия. Лишен он возможности затевать бракоразводный процесс и на протяжении 12 месяцев после рождения их общего с супругой малыша. Однако на женщину такие ограничения не распространяются. При наличии уважительной причины она может подавать документы на развод, находясь в интересном положении и сразу после родов. Ее право на официальное прекращение брака будет реализовано даже при отсутствии согласия супруга. Согласно п. 2 ст. 48 Семейного кодекса, если ребенок родился на протяжении 300 дней после развода матери, его отцом считается ее бывший супруг, поэтому расторжение семейных отношений во время беременности жены не избавляет мужчину от обязательств перед ней и их появившимся на свет малышом.