Гражданин Р. был вызван к следователю для дачи свидетельских показаний по уголовному делу,возбужденному в отношении его сына. А.Может ли гражданин Р. отказаться от дачи свидетельских показаний?Б.Почему?
Обществознание
Гражданин Р. был вызван к следователю для дачи свидетельских показаний по уголовному делу,возбужденному в отношении его сына. А.Может ли гражданин Р. отказаться от дачи свидетельских показаний?Б.Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может отказаться, так граждане вправе не свидетельствовать против своих близких родственников.
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