Гражданин Р. был вызван к следователю для дачи свидетельских показаний по уголовному делу,возбужденному в отношении его сына. А.Может ли гражданин Р. отказаться от дачи свидетельских показаний?Б.Почему?

Обществознание

Гражданин Р. был вызван к следователю для дачи свидетельских показаний по уголовному делу,возбужденному в отношении его сына. А.Может ли гражданин Р. отказаться от дачи свидетельских показаний?Б.Почему?

Автор: Гость