Гражданская война США.......... 1) воюющие стороны 2)причины войны 3) ход войны 4) итоги в??йны

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1) Противники Соединенные Штаты Америки (Союз / Федерация ) Конфедеративные Штаты Америки (Конфедерация) 2) Возникновение Республиканской партии в 1854 году ускорило борьбу за отмену рабства на Юге. Буржуазия и фермеры Севера были заинтересованы в быстром развитии страны. Распад государства на две части, в результате чего возникли Конфедеративные Штаты Америки. Превращение рабовладельческой системы хозяйства в капиталистическую. 3) В результате того, что юг не соглашался на какие-либо изменения в укладе своей жизни, он решил и вовсе отделиться от страны. Но так как южные земли снабжали сырьем почти всю страну, президенту США эта идея не понравилась. К ним даже были отправлены военные корабли к берегам Южной Каролины. В 1861 году война началась с обстрела одного из портов южной части США. Война была очень масштабной и кровопролитной, ни одна из сторон не ожидала такой развязки событий.На момент начала войны юг, содержа в своем составе 11 штатов, уже назвал себя Конфедерацией. Основной задачей юга было продержать противника как можно дольше на территории штата Виргиния, где на тот момент разворачивалось кровавое месиво. Север решил блокировать южную часть от внешнего мира, окружив ее со всех сторон и надеясь на то, что вскоре у них закончатся ресурсы. Боевые действия продолжались. Вскоре на помощь в развязке войны пришел закон об отмене рабства. Многочисленные народные массы перешли на северную сторону и стали бороться за свое освобождение с югом.4) Рабство было отменено и утверждено конституционно. Стране открывались новые перспективы в развитии торговли и промышленности, а так же в укреплении внутреннего рынка. 14 апреля 1865 года был убит президент Линкольн, но его дело продолжили его последователи.