Как решить задачу......из двух городов,расстояние между которыми равно 556 км, одновр??менно выехали навстречу друг другу два автомобиля и встретились через 4 часа после начала движения. Скорость одного из автомобилей равна 64 ...

Математика

Как решить задачу......из двух городов,расстояние между которыми равно 556 км, одновр??менно выехали навстречу друг другу два автомобиля и встретились через 4 часа после начала движения. Скорость одного из автомобилей равна 64 км/час. Найдите скорость второго автомобиля

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