Как решить задачу......из двух городов,расстояние между которыми равно 556 км, одновр??менно выехали навстречу друг другу два автомобиля и встретились через 4 часа после начала движения. Скорость одного из автомобилей равна 64 ...
Математика
Как решить задачу......из двух городов,расстояние между которыми равно 556 км, одновр??менно выехали навстречу друг другу два автомобиля и встретились через 4 часа после начала движения. Скорость одного из автомобилей равна 64 км/час. Найдите скорость второго автомобиля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64*4=256 км проехал первый 556-256=300 км проехал второй 300:4=75 км/ч скорость второго
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