Громадянин С., збираючи лікарські трави в лісопосадці Криворізького району, знайшов в кущах біля річки автомобіль Toyota з розбитими фарами. Присівши, щоб подивитись на стан автомобіля, громадянин С. побачив, що у землі щось зн...

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Громадянин С., збираючи лікарські трави в лісопосадці Криворізького району, знайшов в кущах біля річки автомобіль Toyota з розбитими фарами. Присівши, щоб подивитись на стан автомобіля, громадянин С. побачив, що у землі щось знаходиться. Коли він витягнув з-під автомобіля „річ”, то побачив горщик з мідними та срібними монетами 1 тисячоліття до нашої ери. Громадянин С. повідомив про автомобіль та монети районний відділ міліції та дочекавшись працівників міліції передав їм все, що знайшов. Пізніше було встановлено, що монети є пам’яткою історії та культури. 1. Яким нормативно-правовим актом регулюється право власності на знахідку та скарб? 2. Яка подальша доля знайденого автомобіля згідно законодавства України? 3. Хто набуває права власності на скарб? Чи має право громадянин С. на винагороду на цей скарб, і якщо так, то в якому розмірі?

Автор: Гость