Грузовая машина за 5 часов проехала 245км Сколько километров проехала грузовая маш??на за 1 час. Верно ли будет утверждение за час грузовая машина проехала приблизительно 40 км пути?

Математика
Грузовая машина за 5 часов проехала 245км Сколько километров проехала грузовая маш??на за 1 час. Верно ли будет утверждение за час грузовая машина проехала приблизительно 40 км пути?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он за 1 час проедит 49 км приблизительно 40 это не праельно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Земля кормит человека вчем смысль
Ответить
Алгебра
Решите уравнение и подчеркните верный из предложенных ответов (х-3)(х+3)+2х=х( в квадрате )- 1 Решите пожалуйста Ответы: а)-4 б)4 в)5
Ответить
Алгебра
Розвяжи рівняння 6,2(3-2х)=20-(12,4х+1,4)
Ответить
Физика
Надо написать формулы нахождения E - ? и r- ?
Ответить
Русский язык
Придумай и запиши два предложения 1 с именем существительным лёгкие, а другое- с именем прилагательным лёгкие
Ответить