Грузовая машина за 5 часов проехала 245км Сколько километров проехала грузовая маш??на за 1 час. Верно ли будет утверждение за час грузовая машина проехала приблизительно 40 км пути?

Математика

Грузовая машина за 5 часов проехала 245км Сколько километров проехала грузовая маш??на за 1 час. Верно ли будет утверждение за час грузовая машина проехала приблизительно 40 км пути?

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