Гүлі өсіп жетілетін мүше ол неееее пжжжжжж?????????)))))))))?

Биология
Гүлі өсіп жетілетін мүше ол неееее пжжжжжж?????????)))))))))?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гүл өсімдікте өсіп жетіледі, өсімдік жетіліп өсе келе гүлдің түбі түйінделеді.
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