Гүлі өсіп жетілетін мүше ол неееее пжжжжжж?????????)))))))))?
Биология
Гүлі өсіп жетілетін мүше ол неееее пжжжжжж?????????)))))))))?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гүл өсімдікте өсіп жетіледі, өсімдік жетіліп өсе келе гүлдің түбі түйінделеді.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Функция задана формулой y=0,3х--6. Найдите значение аргумента,при котором значение ф??нкции равно -6;-3;0
Физика
1) При каком соотношении длины и радиуса соленоида его поле можно рассчитывать как поле бесконечно длинного соленоида с погрешностью, не превыш...