Помогите пожалуйста 519)))
Математика
Помогите пожалуйста 519)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
555-15=540 вынимает второй за час 540х4=2160 за четыре часа
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