H2C2O4 и CLO2 между собой взаимодействуют?

Химия
H2C2O4 и CLO2 между собой взаимодействуют?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оно Взаимодействует вот тебе ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Плизззз помогите пожалуйста, срочно
Ответить
Математика
Сколько в 46700 кг центнеров
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор глагола 'подул' (с спряжением)
Ответить
Литература
Надо разделитьсказку ванюткино озеро начасти и озоглавить их
Ответить
Алгебра
Найти значение производной функции y=5x-3tg x в точке X₀=π/4
Ответить