Help Показательное уравнение

Алгебра
Help Показательное уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6²)^(2-3x)/2=6^0,5 6^(2-3x)=6^0,5 2-3x=0,5 3x=1,5 x=1,5:3 x=0,5
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