Помогите с русским языком!!! 70 баллов за хороший ответ!!!
Русский язык
Помогите с русским языком!!! 70 баллов за хороший ответ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ночь была южная, теплая. ночь-подлежащие была-сказуемое Ночь была южная, теплая опустилась на город. ночь-подлежащие опустилась-сказуемое 2. Крыши новых домов были железные, ярко выкрашенные. крыши-подлежащие были-сказуемое Новые крыши железные, ярко выкрашенные, были видны издалека. крыши-подлежащие были видны-сказуемое 3. Володя-скромный, трудолюбивый челове к. володя-подлежащие человек-сказуемое Володя скромный, трудолюбивый, охотно помогал матери. володя-подлежащие помогал-сказуемое 4. Он был веселый, улыбающийся. он-подлежащие был-сказуемое Он веселый, улыбающийся, был со всеми приветлив. он-подлежащие был-сказуемое
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