И а Бунин Листопад какое настроение вызывает у вас описание золотой осени Напишите развернутый ответ

Литература
И а Бунин Листопад какое настроение вызывает у вас описание золотой осени Напишите развернутый ответ
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Гость:
У А. Бунина "Листопад,, вызвало настроиние грустное
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