Отличее былин от сказок
Литература
Отличее былин от сказок
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Гость:
Сказки волшебные , а былины основаны на реальных событиях
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