Отличее былин от сказок

Литература
Отличее былин от сказок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказки волшебные , а былины основаны на реальных событиях
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