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Й это согл или гласный?
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Й это согл или гласный?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Буква й-это согласная буква. Удачи:)^-^
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