Надо решить, только первое и второе.

Гость: Гость:

1. проведем воображаемую линию параллельную земле на высоте 4 м. и получим прямоугольный треугольник с катетами равными 15 м. и 12-4=8 м. по теореме Пифагора квадрат гипотенузы будет равен 15^2+8^2=225+64=289 Гипотенуза (она же длина провода) равна 17 м.2. проведем воображаемую линию параллельную земле на высоте 3 м. и получим прямоугольный треугольник с катетом равным 8 м. и гипотенузой равной 10м.Исходя из теоремы Пифагора выразим второй катет: квадрат катета будет равен разности между квадратом гипотенузы и квадратом катета 10^2-8^2=100-64=36. Катер равен 6 м. Значит высота столба равна 6+3=9 м.