Вставь необходимые буквы ц пленок .ножниц . акация. ц фра . ц ферблат. милиц я. ц ган. станц я. ц клон. ц линдр. огурц .лекц я.

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Вставь необходимые буквы ц пленок .ножниц . акация. ц фра . ц ферблат. милиц я. ц ган. станц я. ц клон. ц линдр. огурц .лекц я.
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Гость:
Цыпленок (исключение), ножницы (множественное число), акация, станция, циклон, цилиндр, огурцы, лекция
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