Вставь необходимые буквы ц пленок .ножниц . акация. ц фра . ц ферблат. милиц я. ц ган. станц я. ц клон. ц линдр. огурц .лекц я.

Русский язык

Вставь необходимые буквы ц пленок .ножниц . акация. ц фра . ц ферблат. милиц я. ц ган. станц я. ц клон. ц линдр. огурц .лекц я.

Автор: Гость