Сумма двух чисел равна 357, при этом первое число меньше второго на 81. На сколько первое число больше числа 81

Гость: Гость:

1) (357-81):2=138 первое число 2) 357-138=219 второе число проверка:138+219=357, при этом первое число на 81 меньше другого. Что и требовалось доказать! (219-138=81) теперь находим разницу на сколько первое число 138 больше числа 81 3) 138-81=57 ответ: на 57