Сумма двух чисел равна 357, при этом первое число меньше второго на 81. На сколько первое число больше числа 81

Математика
Сумма двух чисел равна 357, при этом первое число меньше второго на 81. На сколько первое число больше числа 81
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) (357-81):2=138 первое число 2) 357-138=219 второе число проверка:138+219=357, при этом первое число на 81 меньше другого. Что и требовалось доказать! (219-138=81) теперь находим разницу на сколько первое число 138 больше числа 81 3) 138-81=57 ответ: на 57
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