Я купил телефон на нём написано 4гб встроеной памяти, а в настройках памяти написа??о всего 2гб. это обман?

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Я купил телефон на нём написано 4гб встроеной памяти, а в настройках памяти написа??о всего 2гб. это обман?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нет, это не обман. Может быть 2 гб занято файлами встроенными на телефон. У меня телефон на 16 гб из них 2 занято на файлы
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Я купил телефон на нём написано 4гб встроеной памяти, а в настройках памяти написа??о всего 2гб. это обман?
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