Я объездил мир и увидел много диковинных красот Земли. Пожалуйста !!! Выпишите сл??восочетания и напишите вопросы от главного слова.

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Я объездил мир и увидел много диковинных красот Земли. Пожалуйста !!! Выпишите сл??восочетания и напишите вопросы от главного слова.

Автор: Гость