Я объездил мир и увидел много диковинных красот Земли. Пожалуйста !!! Выпишите сл??восочетания и напишите вопросы от главного слова.
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Я объездил мир и увидел много диковинных красот Земли. Пожалуйста !!! Выпишите сл??восочетания и напишите вопросы от главного слова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) объездил мир объездил (что?) мир 2) увидел много красот увидел (чего?) красот (сколько?) много 3) диковинных красот красот (каких?) диковинных 4) красот Земли красот (чего?) Земли
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