Морфологический разбор слова интересная

Русский язык
Морфологический разбор слова интересная
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интересная - прилагательное, полная форма,женский род единственное число, Именительный падеж ( чем является в предложении).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Древнейшие горные породы выходят на поверхность в районах: Выберите один ответ: г. складчатых областей в. щитов b. плит a. платформ
Ответить
Математика
Помогите решить номер 141
Ответить
Математика
Скорость кошки X метров секунду а мышки Y метров секунду .Что означает выражение б)2:(x-y)
Ответить
Русский язык
Объясните ,что же означают эти слова - Мышеловка Скороварка Молокозавод Снегоход Белоручка Помогите,пожалуйста!
Ответить
Физика
Чем можно объяснить увеличение длины проволоки при её нагревании
Ответить