В трёх школах 2700 учащихся. В первой школе 970,а во второй на 27 учеников больше. Сколь??о учащихся в третьей школе?

Математика

В трёх школах 2700 учащихся. В первой школе 970,а во второй на 27 учеников больше. Сколь??о учащихся в третьей школе?

Автор: Гость