В трёх школах 2700 учащихся. В первой школе 970,а во второй на 27 учеников больше. Сколь??о учащихся в третьей школе?

Математика
В трёх школах 2700 учащихся. В первой школе 970,а во второй на 27 учеников больше. Сколь??о учащихся в третьей школе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2700-970=1730(уч.)- в первой школе. 2)2700+1730=4430+27=1757(уч.) Ответ: в 3-ей школе 1757 учащихся
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