Закончите уравнения химических реакций и расставьте коэффициенты.Для уравнения ??аждой окислительно восстановительной реакции составьте схему электронного баланса,укажите окислитель и восстановитель,процессы окисления и восста...

Химия
Закончите уравнения химических реакций и расставьте коэффициенты.Для уравнения ??аждой окислительно восстановительной реакции составьте схему электронного баланса,укажите окислитель и восстановитель,процессы окисления и восстановления: г)Fe+HCl--gt; д)Mg+Cl2--gt; е) H3PO4 + KOH
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe⁰ + 2H⁺Cl = Fe⁺²Cl₂ + H₂⁰↑ Fe⁰ -2e -> Fe⁺²      | 2 |1   восстановитель - процесс окисления 2H⁺ +1e *2 -> H₂⁰  |2  |1   окислитель - процесс восстановления  --------------------------------------------------------------------------------------- Mg⁰ + Cl₂⁰ = Mg⁺²Cl₂⁻  Mg⁰ -2e -> Mg⁺²      | 2 |1   восстановитель - процесс окисления 2Cl⁺ +1e *2 -> Cl₂⁰   |2  |1   окислитель - процесс восстановления  --------------------------------------------------------------------------------------- H₃PO₄ + 3KOH = K₃PO₄ + 3H₂O - это реакция ионного обмена, а окислительно-восстановительная. H⁺ + OH⁻ = H₂O
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