Закончите уравнения химических реакций и расставьте коэффициенты.Для уравнения ??аждой окислительно восстановительной реакции составьте схему электронного баланса,укажите окислитель и восстановитель,процессы окисления и восста...

Химия

Закончите уравнения химических реакций и расставьте коэффициенты.Для уравнения ??аждой окислительно восстановительной реакции составьте схему электронного баланса,укажите окислитель и восстановитель,процессы окисления и восстановления: г)Fe+HCl--gt; д)Mg+Cl2--gt; е) H3PO4 + KOH

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