Какой корень у слова увлекательных дам 10 баллов
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Какой корень у слова увлекательных дам 10 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Влек- корень. Привлекать/отвлечь и т.д.
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