Я верю в себя потому что ... мини сочинение
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Я верю в себя потому что ... мини сочинение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я верю в себя потому, что без этого никак. Если ТЫ не веришь в себя, то никто другой тоже не поверит. А ведь это очень важно. Без веры в себя ты никогда не достигнешь успеха. Ведь еще на стадии зарождения какой-либо идеи, ты подумаешь "а что, если я не смогу?" И на этом будут умирать все твои мечты. Печально, не правда ли? Так давайте верить в себя и других людей?
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