Я забыла как решить (3•76)^3 поможете?

Алгебра
Я забыла как решить (3•76)^3 поможете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 * 76 = 228 228 в кубе это 228*228*228=11852552
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