Срочнооо!!!помогите пожалуйста!:* дам 20б 1)объяснить , каким образом особенности к??лонизации оказали влияние на формирование национального характера и полит. Традиций американцев 2) Указать общее и различия в колонизации т...

История

Срочнооо!!!помогите пожалуйста!:* дам 20б 1)объяснить , каким образом особенности к??лонизации оказали влияние на формирование национального характера и полит. Традиций американцев 2) Указать общее и различия в колонизации территорий русскими и американцами

Автор: Гость