Срочнооо!!!помогите пожалуйста!:* дам 20б 1)объяснить , каким образом особенности к??лонизации оказали влияние на формирование национального характера и полит. Традиций американцев 2) Указать общее и различия в колонизации т...

История
Срочнооо!!!помогите пожалуйста!:* дам 20б 1)объяснить , каким образом особенности к??лонизации оказали влияние на формирование национального характера и полит. Традиций американцев 2) Указать общее и различия в колонизации территорий русскими и американцами
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