Ягодка - фонетический разбор
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Ягодка - фонетический разбор
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Привет! Я|год|ка - 3 слога. [йа'гатка] я [й] - согласный, непарный звонкий, сонорный, непарный мягкий [а'] - гласный, ударный г [г] - согласный, парный звонкий, парный твёрдый о [а] - гласный, безударный д [т] - согласный, парный глухой, парный твёрдый к [к] - согласный, парный глухой, парный твёрдый а [а] - гласный, безударный _____________________________ 6 букв, 7 звуков.
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