Ягодка - фонетический разбор

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Ягодка - фонетический разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет! Я|год|ка - 3 слога. [йа'гатка] я [й] - согласный, непарный звонкий, сонорный, непарный  мягкий    [а'] -  гласный, ударный г [г] -  согласный, парный звонкий, парный  твёрдый о [а] -  гласный, безударный д [т] -  согласный, парный глухой, парный  твёрдый к [к] -  согласный, парный глухой, парный  твёрдый а [а] - гласный, безударный _____________________________ 6 букв, 7 звуков.
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