Як підкреслити другорядні члени речення і на які питання вони відповідають?
Українська мова
Як підкреслити другорядні члени речення і на які питання вони відповідають?
Ответ(ы):
Гость:
Другорядними членами речення є додаток, обставина і означення. додаток відповідає на питання непрямих відмінків і відповідає на питання кого? чого? кому? чому? ким? чим? на кому? на чому? обставина відповідає на питання коли? куди? де? звдки? означення відповідає на питання який? яка? яке? які? додаток підкреслюється _ _ _ _ обставина _._._._._ означення хвилькою
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