Як піран'ї адаптуються до життя
Обществознание
Як піран'ї адаптуються до життя
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Гость:
Піраньї тримаються величезними зграями, які велику частину часу проводять у полюванні на здобич. Цих типово річкових риб під час повені можна зустріти в морі. Проте в морі піраньї не здатні нереститися. Ненажерливі піраньї можуть жити тільки в багатих на рибу річках. Найчастіше вони трапляються на мілководді, на великій глибині і в мулистій воді - аби тільки їжі було вдосталь. Піранья своїми гострими зубами здатна розгризати кістки і навіть сталеві дроти.Вважається, що піраньї нападають тільки на тих риб, довжина яких принаймні в 4 рази перевищує їхню ширину. Риби, довжина яких перевищує ширину піраньї не більше ніж утричі, можуть не боятися цих хижаків.Піраньї в лічені хвилини здатні з'їсти тварину завбільшки як свиня. Є свідчення, що піраньї протягом хвилини звільнили кістяк найбільшого у світі гризуна - водосвинки - від м'яких їстівних частин.
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