Як помер Остап(повна відповідь)

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Як помер Остап(повна відповідь)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Козаків вели на страту. Попереду всіх йшов Остап. Вони вже прийшли до місця кар. Остап зупинився. Йому першому належало випити цю важку чашу. Він підійшов до єшафота. Остап терпів муки й катування, як велетень. Та коли підвели його до останніх смертних мук, здавалося, ніби то стала ситла його підупадати.І повів він очима круг себе. Хотів побачити когось з рідних а усюди чужі обличчя. І вигукнув він у душевній немочі: бітьку де ти чи чуеш ти? чую - пролунало серед мертвої тиші.
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