Як правильно написати західно/український,суспільно/корисний,військово/зобов'яз??ний,екс/прем'єр,дит/ясла,Мін/юст,порт...єра,загально/державний,кінець/кінцем,сама/самотою,не/до/вподоби,на/гора,по/латині,спокон/віків,пів/Ялти,еп...
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Як правильно написати західно/український,суспільно/корисний,військово/зобов'яз??ний,екс/прем'єр,дит/ясла,Мін/юст,порт...єра,загально/державний,кінець/кінцем,сама/самотою,не/до/вподоби,на/гора,по/латині,спокон/віків,пів/Ялти,епоха(В,в)ідродження,(З,з)олоті (В,в)орота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Західноукраїнський,суспільно корисний,військовозабов'язаний,екс-прем'єр,дит'ясла,мін'юст,портьєра,загальнодержавний,кінець кінцем,сама самотою,не до вподоби,на-гора,по-латині,споконвіків,пів-Ялти,епоха Відродження,Золоті ворота
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