Найдите значение выражения: (3 1/6-5 1/6:4 2/15)*3/92 ну пж срочноо
Математика
Найдите значение выражения: (3 1/6-5 1/6:4 2/15)*3/92 ну пж срочноо
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Либо опечатка либо ловушка
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