Лётчик-спортсмен сумел посадить самолёт на крышу вагона движущегося относительн?? земли поезда.При каком условии это становится возможным?
Физика
Лётчик-спортсмен сумел посадить самолёт на крышу вагона движущегося относительн?? земли поезда.При каком условии это становится возможным?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть u1-скорость самолета, u2-скорость поезда. Т.к. оба движутся в одном направлении, то закон сложения скоростей примет такой вид : u1=u2+u, где u- скорость самолета относительно поезда. Тем самым это выражение дает нам понять, что скорость самолета должна быть больше скорости поезда!!
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