Природная зона состоит из...

Окружающий мир
Природная зона состоит из...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природная зона состоит из : Совокупность лесных зон умеренных поясов северного и южного подушарий. Включает зону смешанных и широколиственных лесов,а в северном полушарии таёжную зону.
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