Möchten Sie etwas essen? перклад

Немецкий язык
Möchten Sie etwas essen? перклад
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Автор: Гость
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Гость:
Вы хотите что-нибудь поесть?
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