Möchten Sie etwas essen? перклад
Немецкий язык
Möchten Sie etwas essen? перклад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы хотите что-нибудь поесть?
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